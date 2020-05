Riapertura parrucchieri, Confartigianato e Confesercenti esprimono la loro soddisfazione: segnale positivo e di speranza

Avezzano. Con l’ordinanza n.56 firmata dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, i parrucchieri delle quattro province potranno tornare prima al lavoro. Con loro, anche i centri estetici. La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus entra quindi nel vivo e in Abruzzo, rispetto ad altre regioni, si prova ad accelerare i tempi anticipando di dodici giorni le misure che il Governo nazionale potrebbe varare.

“Siamo molto soddisfatti della decisione della Regione Abruzzo alla riapertura anticipata del settore benessere, frutto anche delle insistenti richieste di Confartigianato Benessere e delle nostre idee per una riapertura in sicurezza. Come sempre sostenuto, le imprese del settore benessere regolarmente iscritte sono già pronte per questa nuova sfida di riapetura della propria attività, in quanto capaci di operare in sicurezza, tutelando la salute dei clienti, dei dipendenti e degli stessi imprenditori. La riapertura, porterà molti risvolti positivi: in primis la ripresa economica del settore che avrà sicuramente un impatto positivo sull’occupazione, un risvolto psicologico sulle persone che hanno dovuto rinunciare alla cura di se stessi, maturando l’idea di tornare alla quasi normalità e, infine, ma non meno importante, la riduzione dell’abusivismo che nell’ultimo periodo si era intensificato a discapito degli imprenditori onesti nonché della salute delle persone, data l’alta possibilità di contagio fuori da ogni controllo. Continueremo come sempre fatto a dare tutto il nostro sostegno e supporto alle imprese del settore per cercare di risolvere i loro problemi, le loro esigenze e con l’obiettivo di indirizzare le scelte politiche in favore e per il miglioramento dell’attività delle nostre micro e pmi”, ha dichiarato Maurizio Peis della Confartigianato Imprese Avezzano.

Così i responsabili del settore Immagine e Benessere di Confesercenti Abruzzo, Filiberto Figliolini e Arianna Pulsoni:

“Lo abbiamo affermato da tempo e lo confermiamo: le nostre attività sono pronte per ripartire, da subito ed in piena sicurezza, per noi e per i nostri clienti. Ringraziamo la Regione Abruzzo per l’attenzione che ha risposto al nostro settore. Come Confesercenti “Immagine & Benessere”, abbiamo inviato al Presidente Marsilio ed all’Assessore Febbo, un nostro Protocollo, contenente le Linee guida di igiene e sicurezza per il settore benessere, elaborato con l’ausilio dell’Ufficio Legislativo e Affari Giuridici di Confesercenti Nazionale. La riapertura dei saloni di acconciatura ed estetica è certamente un fatto positivo, questo non significa abbassare la guardia né rispetto al contenimento del virus, la salute rimane una priorità assoluta, né nei confronti dell’abusivismo che certamente non terminerà ed anzi potrebbe anche giovarsi del contingentamento a cui saremo costretti dalle norme per la sicurezza”.