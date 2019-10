Riapertura incroci piazza Risorgimento, l’allarme di Pantaleo: vanno protetti i ciclisti, automobilisti troppo veloci

Avezzano. Riapertura degli incroci rientranti nel restyling di piazza Risorgimento, interviene la Mobilità Sostenibile Marsicana.

“Prendendo in esame uno dei due incroci come via Cataldi e corso della Libertà su via Corradini”, spiega Giuseppe Pantaleo, presidente pro tempore della Mobilità Sostenibile Marsicana”,” suggeriamo al commissario prefettizio di prolungare in qualche maniera la fila dei piccoli cubi di pietra fino a raggiungere il cordolo della pista ciclabile proveniente da corso della Libertà per proteggere i ciclisti in quel tratto curvo”.

“Le automobili, infatti, procedono prevedibilmente a una velocità più alta della massima consentita, ossia 10 km/h”, precisa Pantaleo, “tutto questo anche per evitare che qualche automobilista parcheggi sulla stessa o sulle strisce pedonali, com’è già avvenuto. Da alcuni giorni, notiamo le spazzatrici stradali in circolazione raccogliere le foglie degli alberi cadute o spostate sulla carreggiata”.

“Noi ci auguriamo”, continua il presidente, “che si applichi alla pista ciclabile lo stesso trattamento dell’anno passato: un conto è condurre un mezzo meccanico su uno strato di foglie con quattro ruote larghe, un altro una bicicletta”.

“Segnaliamo ancora in tema di ripulitura”, conclude Pantaleo, “anche la presenza -prevedibile anch’essa- di chiazze d’olio rilasciato dalle vetture in transito sulla “chimera” dell’incrocio citato: sarebbe opportuno rimuovere lo sporco di quando in quando per risparmiare a tutti gli avezzanesi, una pessima figura agli occhi dei forestieri di passaggio”.