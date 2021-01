Riapertura della strada statale 696, Angelosante: grazie a coloro che si sono prodigati per questo risultato

Ovindoli. Torno aperta al traffico la strada statale 696, passante per Ovindoli.

“A partire dalle 19.00 di oggi 9 gennaio 2021, è formalmente riaperta la strada Statale per revoca dell’Ordinanza dell’ANAS. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per ottenere questo risultato: dalla Protezione

Civile Regionale che ci ha garantito il supporto, alla direzione regionale dell’ANAS che si è messa a disposizione, agli operai del Comune di Ovindoli, la Giunta comunale, i consiglieri, il Segretario Comunale, l’Ufficio Tecnico del Comune di Ovindoli che in meno di 12 ore ha reperito una ditta che ha lavorato con estrema serietà” ha dichiarato il sindaco del comune marsicano, Simone Angelosante.

“Mi riferisco alla ditta Feeling2000 di Avezzano. I dipendenti della ditta, nonostante la nevicata in corso, hanno lavorato eccellente di bonifica e di messa in sicurezza di tutti gli altri alberi pericolanti. Un risultato ottimo perché ottenuto in pochissimo tempo lavorando in situazioni avverse. Da domani ci dedicheremo interamente alla strada Provinciale della Magnola anch’essa attualmente chiusa al traffico” ha concluso Angelosante.