Riapertura della SP22, la sindaca De Rosa “ci auguriamo che i lavori vengano ultimati nei prossimi mesi”

Luco dei Marsi. In seguito alla notizia della riapertura della SP22, data da noi in anteprima oggi pomeriggio, la sindaca De Rosa invia un comunicato in cui si augura che i lavori vengano ultimati nei prossimi mesi fa le sue considerazioni sui lavori.

“Apprendiamo indirettamente di un’inaugurazione in pompa magna della Sp. 22”, afferma la sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa “l’inaugurazione, con tanto di taglio del nastro e riapertura al traffico, si terrà venerdì 6 dicembre. Ritengo opportuno precisare che la riapertura prevista per venerdì è una semplice interruzione dei lavori, che dovranno essere completati, da quanto mi risulta, a marzo prossimo, condizioni meteo permettendo, tant’è che quasi certamente vi saranno delle prescrizioni per il transito sul tratto in riapertura. Anzi, voglio ben sperare che questa interruzione, con il preannunciato taglio del nastro, non segnino la fine dei lavori, incompleti.

L’alleggerimento del traffico sulla circonfucense porterà certamente giovamento agli automobilisti e nell’occasione ritengo opportuno rimarcare come di detta strada, pure nel tratto più prossimo all’abitato, non sia titolare il Comune” continua la sindaca De Rosa “possono esservi delle incertezze sugli enti di competenza, ma tra essi non figura il nostro Comune, come facilmente verificabile. Inoltre, e malgrado ciò, a tutela della pubblica incolumità dei cittadini, abbiamo più volte provveduto autonomamente alle attività di rifacimento della strada, dove è apposta abbondante e visibile segnaletica e non è meno illuminata che la stessa provinciale e l’ultima operazione in tal senso è stata condotta dalla Provincia stessa, tramite operai che hanno lavorato anche di notte pur di assicurare la percorribilità della circonfucense, operai coscienziosi come i nostri, che hanno lavorato ininterrottamente sotto la pioggia, per garantire a tutti sicurezza”.

“A loro va la nostra solidarietà e il nostro ringraziamento, come anche ai tantissimi cittadini che ci hanno fatto sentire sostenuti in una situazione che certamente non avrebbe dovuto essere affrontata solo dal Comune di Luco dei Marsi, come purtroppo è stato, dato che su questo tratto, con danni anche alle nostre infrastrutture, si è riversato l’intero traffico da e per la Vallelonga. Confidiamo che i lavori vengano ultimati per intero, dato che è un’opera attesa da decenni e cruciale, come i tanti incidenti avvenuti su quel tratto testimoniano. Su questo vigileremo, e saremo ben lieti di brindare, allora, all’effettiva inaugurazione”.