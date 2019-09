Avezzano, riapertura del centro cittadino alla circolazione dei veicoli: ecco cosa cambia

Avezzano. Era notizia di questi giorni, ora si hanno maggiori dettagli: piazza Risorgimento riaprirà al traffico, le modalità sono precisate nell’ordinanza dirigenziale n.304 del 23.9.2019. Stante quanto disposto, saranno revocate le ordinanze di limitazione al traffico predisposte nei mesi precedenti, con conseguente riapertura della circolazione stradale in via Corradini, da via Veneto a Corso della Libertà, ed il tratto di via Cataldi da via Amendola a via Corradini, con apposizione su via Corradini e via Cataldi di apposita segnaletica verticale con il limite massimo di velocità di 10 km/h.

Sarà inoltre riaperta al traffico la circolazione in via Corradini, da via Trieste a via Trento, ed il tratto di via Marconi da via Corradini a via Fontana, con apposizione in via Trieste della medesima segnaletica verticale, con inversione di marcia su via Diaz e via Trento.

La riapertura al traffico è resa possibile dall’accertata ultimazione dei lavori, a far fronte la data di luglio 2019, e la decorrenza del periodo necessario per consentire la stabilizzazione della nuova pavimentazione stradale.