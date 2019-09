Riapertura al traffico nel centro di Avezzano, ridisegnate le strisce pedonali sulla nuova pavimentatura

Avezzano. La notizia della riapertura al traffico del centro di Avezzano è di pochi giorni fa quando è stata resa pubblica la misura presa dal commissario Mauro Passerotti con l’ordinanza dirigenziale n.304 del 23.9.2019. La zona in questione, intorno a Piazza Risorgimento, dovrebbe quindi tornare accessibile a pedoni e automobili. Di conseguenza,gli operai del Comune, hanno ridisegnato delle nuove strisce pedonali per l’attraversamento sulla recentissima pavimentatura e provvederanno alla rimozione dei blocchi in marmo posti per bloccare il traffico.

Sulla base di quanto disposto, saranno revocate le ordinanze di limitazione al traffico predisposte nei mesi precedenti, con conseguente riapertura della circolazione stradale in via Corradini, da via Veneto a Corso della Libertà, ed il tratto di via Cataldi da via Amendola a via Corradini, con apposizione su via Corradini e via Cataldi di apposita segnaletica verticale con il limite massimo di velocità di 10 km/h.

Sarà inoltre riaperta al traffico la circolazione in via Corradini, da via Trieste a via Trento, ed il tratto di via Marconi da via Corradini a via Fontana, con apposizione in via Trieste della medesima segnaletica verticale, con inversione di marcia su via Diaz e via Trento.