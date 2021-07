Riaperto l’ambulatorio di fisioterapia dell’ospedale di Tagliacozzo

Tagliacozzo. “Dopo un lungo periodo di chiusura, grazie alla sinergia del Tribunale per la difesa del Malato, l ’Amministrazione di Tagliacozzo e l’Asl 1 (Avezzano-Sulmona-L’Aquila) viene riattivato il servizio di fisioterapia ambulatoriale nell’ospedale Umberto 1 di Tagliacozzo. Viene così garantito, attraverso il prezioso e tempestivo lavoro dell’azienda sanitaria locale, il potenziamento del nosocomio di Tagliacozzo che rappresenta un importante punto di riferimento per i cittadini della Marsica”. Queste le dichiarazioni di Stefano Di Giuseppe, presidente del Tribunale per la Difesa del Malato di Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

“L’Ambulatorio aperto da poco”, prosegue Di Giuseppe, “ è già pieno di richieste, segno che tale servizio era molto atteso dai cittadini del territorio. Ora chiediamo cortesemente al direttore generale di provvedere all’individuazione del personale necessario per andare incontro alle numero richieste pervenute e che aumenteranno sicuramente con il tempo”.

“Si spera che tale procedura per reperire i fisioterapisti necessari non passi per avvisi , ma vengano reperiti immediatamente attraverso agenzie o con lo spostamento di personale dall’ambulatorio di Avezzano che ora avrà un carico di lavoro ridotto visto il buon andamento dell’ambulatorio di Tagliacozzo”, conclude Di Giuseppe.