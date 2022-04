Riaperto il parco giochi di Canistro Inferiore, nuova pavimentazione e recinzione

Canistro. È stato riaperto dopo la riqualificazione il parco giochi di Canistro Inferiore. L’intervento, portato avanti dall’amministrazione comunale di Canistro guidata dal primo cittadino Gianmaria Vitale, è stato necessario per assicurare decoro e sicurezza all’area frequentata soprattutto durante la bella stagione dai bambini.

Per garantire tutto questo l’amministrazione ha deciso di chiudere il parco per alcune settimane e mettere a punto degli interventi di manutenzione specifici che hanno riguardato in particolare modo il rifacimento dei viali in erba sintetica, per assicurare ai bambini uno spazio in cui muoversi e soffermarsi a giocare senza problemi, e poi l’installazione di tutte le recinzioni perimetrali del parco giochi a servizio della comunità di Canistro Inferiore. Al termine dei lavori l’area è stata interamente ripulita e sabato sono stati riaperti i cancelli per la gioia di tutte le famiglie del paese.