Riaperto a Carsoli il Palazzo Comunale, inaugurazione con taglio del nastro tricolore

Carsoli – Si è svolta questa mattina alle ore 10 presso la sede principale del Comune di Carsoli in piazza della Libertà, la cerimonia di riapertura della sede Comunale, rimasta chiusa per diverso tempo a causa di lavori di adeguamento strutturale antisismico. Una occasione per una ripassata di pittura, in quanto è stata sistemata anche la facciata esterna con un colore simile al precedente, ma più tenue e meno acceso. Il Sindaco Velia Nazzarro con il Presidente del Consiglio Lorenza Muzi, assistita da due studenti delle scuole ha provveduto dunque a tagliare il nastro sul portone principale, un gesto simbolico che di fatto riapre anche gli uffici al pubblico dopo tre giorni di chiusura disposti per i trasferimenti dalle due precedenti sedi provvisorie: quella di Via Genova per alcuni uffici e l’altra di via Turanense per altri. Alla cerimonia è seguito anche un rinfresco conviviale offerto dalla Ditta che ha eseguito i lavori stessi, il cui rappresentante ha anche fornito un quadro tecnico esplicativo di quanto realizzato nella struttura medesima che oggi risulta essere sicura sotto ogni punto di vista. Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino che ha ringraziato tutti per la collaborazione, e con l’auspicio di riprendere le attività ora ricondotte nella sede ufficiale, senza le difficoltà logistiche per gli spostamenti gravati sui cittadini e dipendenti, ma sopportati con alto senso civico. Presenti anche il Capitano Silvia Gobbini comandante compagnia Cc di Tagliacozzo, il Comandmate la stazione Cc di Carsoli, M.llo Umberto Cicone, associazioni locali e gruppi. Presenti anche consigliere Provinciale Alfonsino Scamolla che ha portato i saluti del Presidente della Provincia Caruso, nonchè altri sindaci ed amministratori del comprensorio aquilano e Valle Aniene tra cui Luciano Romanzi presidente della Cm Valle Aniene.