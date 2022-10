Riaperti i termini per domande di agevolazione tariffaria per mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie di Avezzano

Avezzano. L’Amministrazione comunale di Avezzano, al fine di venire incontro alle esigenze della maggior parte di popolazione, anche in considerazione dell’attuale congiuntura economica, ha deciso di riaprire i termini per l’iscrizione e per le domande di agevolazione tariffaria al servizio di mensa scolastica per l’anno da poco iniziato.

Le domande dovranno pervenire agli uffici comunali, in via del tutto eccezionale e con data improcrastinabile, entro il 19 ottobre prossimo.

Le richieste dovranno essere presentate unicamente on-line accedendo al seguente link: https://sportellotelematico.comune.avezzano.aq.it dal 13 ottobre al 19 ottobre 2022.

Al contempo, precisano gli uffici del settore sociale del Comune di Avezzano, si ribadisce che l’iscrizione è necessaria per usufruire del servizio e quindi, propedeutica per la presentazione della domanda di eventuale agevolazione tariffaria.

Per ogni informazione e chiarimento a riguardo, gli uffici comunali del Settore Sociale restano a disposizione dei cittadini al numero 0863/501467 (iscrizioni), 0863501377 (agevolazioni tariffarie).