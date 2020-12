Riaperte le chiese a Capistrello, il sindaco di appella ai fedeli: massima attenzione per Natale

Capistrello. Riaprono le chiese dopo oltre un mese a Capistrello, ma il sindaco chiede il rispetto delle regole in vista del Natale. Il 29 ottobre il primo cittadino, Francesco Ciciotti, alla luce dei numerosi casi di positività al coronavirus emersi in paese aveva deciso di firmare un’ordinanza con la quale chiudeva temporaneamente tutte le chiese del capoluogo e di fatto sospendeva quindi le messe e le celebrazioni di ogni tipo.

A distanza di oltre un mese il sindaco, alla luce dell’ondata di contagi che sembra essere in diminuzione in paese, ha deciso di revocare l’atto e riaprire le porte della chiesa. Nel documento è stato precisato proprio che considerata nel territorio comunale “una lieve diminuzione dei contagi da covid è stata disposta la revoca immediata dell’ordinanza sindacale del 29 ottobre avente come oggetto la chiusura temporanea di tutte le chiese del capoluogo”.

“Abbiamo provveduto a far effettuare la sanificazione dei banchi e di tutti gli ambienti della chiesa”, ha precisato Ciciotti, “inoltre abbiamo dato disposizione all’Azione cattolica affinchè vengano rispettate le norme del distanziamento anche durante le celebrazioni. La nostra scelta è stata dettata da una diminuzione di contagi in paese, ma chiediamo a tutti, anche in vista delle festività natalizie, di attenersi alle regole, di indossare sempre i dispositivi di sicurezza e di mantenere le distanze”