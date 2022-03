Ortona dei Marsi. Da ieri pomeriggio è stata riaperta la strada statale 17 tra Bisegna e San Sebastiano dei Marsi dove una settimana fa un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa invadendo la carreggiata. L’arteria era stata chiusa, con diversi disagi per i residenti della Valle del Giovenco e dell’alta Valle del Sangro, dal chilometro 17 al chilometro 19 per consentire alla ditta di lavorare.

Oltre al masso precipitato lungo l’arteria l’indagine geologica commissionata dalla Provincia dell’Aquila aveva infatti evidenziato altri speroni pericolosi che dovevano essere fatti saltare per la sicurezza degli automobilisti. Ci sono voluti diversi giorni di lavoro per far saltare tutti i pezzi di pietra ritenuti dai tecnici pericolanti e per ripulire la strada da detriti e terriccio prima di riaprirla ad auto e pedoni.