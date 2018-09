Riaperta la scuola media “San Giovanni Bosco” di Gioia dei Marsi, struttura sicura e moderna

Gioia dei Marsi. È stato riaperto uno dei simboli storici della comunità di gioia due punti la scuola media “San Giovanni Bosco”. La struttura scolastica, chiusa per ristrutturazione negli ultimi mesi, ieri è tornata in attività e ha accolto i 40 ragazzi del paese. La ristrutturazione dell’edificio è stata possibile grazie ai fondi “PAR-FAS Abruzzo 2007/2013″, veicolati da Regione Abruzzo, e quelli degli indennizzi del Pnalm per un totale di circa 570mila euro “Abbiamo ridato al paese un simbolo storico e agli studenti una scuola sicura ed efficiente”, ha spiegato il primo cittadino Gianclemente Berardini soddisfatto per il progetto realizzato, “Gioia non ha un suo centro storico ma possiamo dire con certezza che la scuola ha una sua dignità monumentale per il paese. Inoltre, va ricordato, che la struttura è in linea con le direttive del Miur ed è capace di essere attrattiva anche per le comunità vicine”.

Dopo l’open day di sabato ieri è stato tagliato il nastro dell’edificio ed è iniziato ufficialmente il nuovo anno scolastico. Hanno preso parte alla cerimonia, oltre al sindaco Berardini, il dirigente scolastico Maria Gigli, gli studenti delle medie e delle primarie, il parroco padre Eusebio, i rappresentanti delle forze dell’Ordine, il direttore dei lavori, Luigi Aratari, le imprese che hanno realizzato gli interventi e i dipendenti comunali. Oltre ai ragazzi che frequentano le medie la scuola ospiterà la dirigenza dell’Istituto comprensivo di Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi e Ortucchio “San Giovanni Bosco”.