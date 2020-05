Riaperta la provinciale “Circonfucense”, il sindaco De Rosa: oggi è una strada tutta nuova

Luco dei Marsi. Terminati i lavori sulla “Circonfucense” per la messa in sicurezza dell’ultimo tratto di strada. Gli interventi iniziati nei giorni scorsi da parte della Provincia dell’Aquila sulla strada 22 già nei mesi scorsi protagonista di un ampio progetto di messa in sicurezza. La strada, chiusa al traffico dal chilometro 4+460 al chilometro 7+500, per il rifacimento del manto stradale è stata riaperta definitivamente.

“La strada è stata oggetto in questi giorni degli ultimi lavori di rifacimento condotti dalla Provincia”, ha commentato il primo cittadino, Marivera De Rosa, “la strada provinciale 22 è oggi una strada tutta nuova! Un grazie agli operai per il solerte lavoro con cui ci hanno riconsegnato, con la massima puntualità, la strada, e alla Provincia per l’attenzione al nostro territorio, con l’auspicio che la fattiva collaborazione prosegua e porti buoni frutti per i cittadini”.