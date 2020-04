Riabilitazione post Covid a Tagliacozzo, Colizza “quale è il futuro del nostro ospedale?”

Tagliacozzo. Come noto l’Ospedale di Tagliacozzo così come quello di Pescina sarebbero stati individuati dalla Asl come punti per percorso specifico di riabilitazione per persone con pregressa infezione da covid19,”. Decisione annunciata in pompa magna dal consigliere regionale Simone Angelosante.

Ma alcuni quesiti vengono posti da amministratori locali, come nel caso del consigliere di Tagliacozzo Lorenzo Colizza che nel merito vuole sapere:

-da chi sarà gestito, in quali spazi e con quale personale;

– quando verranno riattivati i servizi sospesi del PPI con 4 posti letto di OB (osservazione breve), endoscopia e 8 posti letto dell’ospedale di comunità;

– se verrà potenziato il servizio di cardiologia;

– qual è il futuro dell’ ospedale

Risposte che interessano l’intero comprensorio zonale.