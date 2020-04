Riabilitazione covid a Tagliacozzo, il Pd: “non capiamo la soddisfazione del sindaco, intervengano in nostri rappresentanti”

Tagliacozzo. Trasferimento malati ex covid all’ospedale di Tagliacozzo, il circolo del Pd si appella al sindaco Vincenzo Giovagnorio e chiede chiarimenti in merito. Alla luce dell’annuncio da parte del consigliere regionale Simone Angelosante dell’inserimento dell’Umberto I nel percorso di medicina riabilitativa della Asl Avezzano Sulmona L’Aquila per pazienti con pregressa infezione da Covid-19 e della soddisfazione del primo cittadino il circolo Pd locale ha chiesto delucidazioni.

“In merito a quanto comparso sulla sua pagina Facebook del 24/04, trasferimento di malati ex Covid in fase di guarigione presso il nostro ospedale (ai quali esprimo la solidarietà del circolo PD di Tagliacozzo per essere stati colpiti da una così grave malattia) comunico le seguenti osservazioni”, ha precisato il coordinatore del circolo Giovanni Rubeo,

“non si tutela la sanità del territorio creando una situazione di possibile contagio in caso di recidiva (vedi situazioni RSA) dal momento che nella provincia dell’Aquila non c’è una situazione di emergenza nei reparti specializzati. L’assessore Veri aveva escluso l’utilizzo dei locali dell’ospedale di Tagliacozzo perché inidonei. Il personale medico e infermieristico, in servizio presso il nostro ospedale, non è specializzato nella gestione di questa patologia;

Non capisco la tua soddisfazione per la scelta operata, il potenziamento dell’ospedale di Tagliacozzo si realizza potenziando le attività ordinarie. Invito i nostri rappresentanti nell’amministrazione, Roberto Giovagnorio e Anna Mastroddi, a riportare al sindaco le perplessità degli iscritti e della cittadinanza”.