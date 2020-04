Rete solidale e comune di Avezzano insieme per aiutare le famiglie avezzanesi in difficoltà

Avezzano. Su convocazione del commissario straordinario, si è tenuta un’apposita articolata riunione virtuale, della rete solidale permanente per l’inclusione sociale, effettuata su piattaforma digitale messa a disposizione dall’associazione Delta, al fine di contribuire a dare efficacia operativa alle disposizioni prontamente varate dal comune di Avezzano a favore delle famiglie maggiormente esposte alle difficoltà esistenziali causate dall’emergenza COVID 19, in ottemperanza all’ordinanza del capo della Protezione Civile n.658 del 30/03/2020.

Alla riunione hanno partecipato, attraverso propri rappresentanti, gran parte dei soggetti che compongono la rete solidale e segnatamente quelle appresso indicati : il comune di Avezzano, il Conapi, la Coop, la Croce Rossa, la Caritas, l’associazione Delta, lo Studio Formazione s.r.l., l’associazione Expleo nonché l’associazione Rintertimi, L’ente locale e le organizzazioni private che operano nel tessuto sociale hanno realizzato un’unica e coordinata porta di intervento sul territorio comunale, per superare marginalità e dimenticanze: una vera, reale rete solidale, come contrasto alle solitudini e alle difficoltà di tante persone, in collaborazione con il personale del servizio sociale , in questi giorni di gravissima criticità particolarmente impegnato in un servizio straordinario all’utenza, il commissario straordinario nell’aprire la discussione ha ricordato che con l’ordinanza di protezione civile n.658 si è provveduto, tra gli altri, ad assegnare al comune di Avezzano un contributo di 289.000,00 euro per interventi di solidarietà alimentare, prevedendo che l’ente locale possa avvalersi della collaborazione degli organismi del terzo settore per l’acquisto e la distribuzione dei beni alimentari e degli altri prodotti di prima necessità.

Nell’occasione lo stesso commissario ha fatto cenno alla possibilità di implementazione di interventi aggiuntivi mediante risorse comunali che potranno rendersi disponibili attraverso economie di bilancio, affinché nessuno degli aventi diritto possa restare privato del beneficio. Il commissario si è impegnato perché la macchina comunale possa garantire l’erogazione del beneficio del sostegno alimentare entro le feste pasquali rimarcando che tale indicazione “non è soltanto un auspicio, bensì una raccomandazione cogente per tutti”.

Tutti le componenti della rete solidale” ciascuna per gli ambiti di specifico intervento “hanno assicurato il loro fattivo apporto per il raggiungimento del risultato.