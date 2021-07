Rete ospedaliera, Fedele (M5S): “propaganda divora politica e diritto alla salute dei cittadini”

‘Il lavoro di squadra’, come hanno commentato i Sindaci Di Pangrazio, Giovagnorio e Zauri, a fine riunione, ‘ha prodotto buoni risultati: la maggior parte delle nostre richieste per riequilibrare la bozza iniziale, penalizzante per la Marsica, sono state accolte'”, così apre il suo attacco effettuato tramite post su facebook, citando i tre sindaci marsicani, “‘Siamo soddisfatti del risultato ottenuto’, concludono, ‘ora chiediamo a tutte le forze politiche di sostenere il quadro definito per la Marsica e approvarlo in Consiglio regionale'”.

Avezzano. Arrivano dure parole di critica per l’amministrazione Di Pangrazio, Giovagnorio e Zauri da parte del consigliere regionale e vicepresidente alla commissione agricoltura e attività produttive Giorgio Fedele (M5S). “ ‘Il lavoro di squadra’, come hanno commentato i Sindaci Di Pangrazio, Giovagnorio e Zauri, a fine riunione, ‘ha prodotto buoni risultati: la maggior parte delle nostre richieste per riequilibrare la bozza iniziale, penalizzante per la Marsica, sono state accolte'”, così apre il suo attacco effettuato tramite post su facebook, citando i tre sindaci marsicani, “‘Siamo soddisfatti del risultato ottenuto’, concludono, ‘ora chiediamo a tutte le forze politiche di sostenere il quadro definito per la Marsica e approvarlo in Consiglio regionale'”.

Ma per il consigliere è tutto falso quanto dichiarato dai sindaci: “In nessun modo c’è stato un riequilibrio di una bozza di rete ospedaliera che è e resta uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini di questa provincia”, dichiara infatti Fedele, che aggiunge poi: “non sosterrò mai un progetto di riordino della rete ospedaliera che mortifica e umilia il nostro territorio. Anzi, lo combatterò fino alla fine. Io sono chiamato a fare gli interessi dei cittadini e non a svendere per l’ennesima volta questo territorio. Devo prendere atto che i Sindaci di Pescina, Avezzano e Tagliacozzo hanno già alzato la bandiera bianca senza neanche provare a combattere. Quello che è peggio, è che hanno scelto di mettersi a disposizione del centrodestra che governa Regione Abruzzo per plagiare i cittadini, provando a nascondere la nefandezza di un progetto che lascia solo le briciole al nostro territorio, e forse neanche quelle”.

Fedele poi ci invita a prendere due minuti per spiegare, dal suo punto di vista, come sono effettivamente le cose allo stato attuale, il tema è complesso e delicato, infatti, “parliamo di ridisegnare la sanità che vivremo quantomeno per i prossimi 5 anni in Marsica, come nel resto della provincia. Il progetto pensato dal centrodestra è da irresponsabili come lo sono coloro che oggi chiedono di sostenerlo. Il principale aspetto da tenere presente sono i posti letto a disposizione, che rappresentano la capacità di gestire e soddisfare la domanda di salute che proviene da un territorio. Per capirci parliamo della capacità che ha un ospedale di ricoverare chi ne ha bisogno evitando che rimanga ore o giorni in pronto soccorso su di una barella, oppure di far scorrere in tempi ragionevoli tutti quei ricoveri programmati (ovvero necessari ma non urgenti)”.