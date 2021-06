Rete ospedaliera, Di Pangrazio incontra Quaglieri per lavorare sulla nuova bozza da approvare

Avezzano. Istituzioni a confronto al Comune di Celano per migliorare il piano di riordino della nuova rete ospedaliera abruzzese.

Il sindaco Giovanni Di Pangrazio, con gli assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, ha incontrato il presidente della commissione regionale sanità, Mario Quaglieri, per un esame approfondito mirato a modificare la bozza a favore dei presidi marsicani.

La bozza iniziale, infatti, penalizzerebbe i tre ospedali marsicani di Avezzano, Tagliacozzo e Pescina. Da qui l’esigenza di continui confronti per ottenere modifiche in vista dell’imminente passaggio in commissione regionale.