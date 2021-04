Restyling stadio dei Pini di Avezzano, scende in campo la consigliera Balsorio

Avezzano. Uno stadio pronto al suo nuovo volto, affidato dal sindaco al consigliere comunale Concetta Balsorio, già presidente regionale della Fidal. Nell’area della pineta, per velocizzare l’iter dei lavori nello storico impianto sportivo, il primo cittadino ha deciso di coinvolgere la consigliera già presidente della Fidal regionale, che nel 2016 aveva “portato fortuna” nell’ottenimento di risorse importanti per lo sport della città marsicana. Alla Di Pangrazio ha conferito una delega specifica, finalizzata a seguire con la dovuta tempestività, efficacia e capacità tutte le fasi del progetto di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto sportivo, oltre che per la formulazione proposte e soluzioni in stretta collaborazione con l’assessore Lorenzo De Cesare.

La Balsorio, dedita ai valori dello sport anche come docente universitaria e reduce dalla precedente nomina nel primo mandato come “referente del sindaco” – in materia di gestione e valorizzazione degli impianti di proprietà comunale – era già riuscita ad ottenere dal credito sportivo un finanziamento a tasso zero di oltre un milione di euro, per eseguire i lavori di rifacimento dell’intera pista di atletica dello stadio dei Pini. Ora l’amministrazione punta a garantire il più ampio concorso delle forze e delle competenze presenti in municipio, al fine di raggiungere gli obiettivi inseriti nel programma, con particolare riferimento alle strutture da riqualificare nel più breve tempo possibile anche in vista di una ripresa delle attività agonistiche, al termine dell’emergenza covid.

“Sono in campo, come sempre, con determinazione e soprattutto con la consapevolezza del valore di un sano gioco di squadra, lo sport è sempre stato al centro della vita di ogni comunità. Sarà ancora più importante, qui ad Avezzano, per garantire una ripresa delle attività motorie ed agonistiche dopo la pandemia” ha dichiarato Concetta Balsorio.