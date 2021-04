Restyling di palazzo Torlonia, Ferrini e Castellani: il nostro grazie all’assessore Liris

Avezzano. Gianluca Ferrini componente del direttivo cittadino di Fratelli D’Italia e Valerio Castellani Coordinatore cittadino Gioventù Nazionale Avezzano esprimo soddisfazione per i fondi destinati alla ristrutturazione di Palazzo Torlonia.



“Palazzo Torlonia è un importante simbolo storico, architettonico e naturale della città di Avezzano”, ha commentato Gianluca Ferrini componente del direttivo cittadino di FdI, “grazie all’interessamento dell’assessore regionale al patrimonio Guido Liris è stato condiviso il piano operativo per la realizzazione degli interventi per l’importo di 4.700.000 euro per la ristrutturazione del Palazzo e dei due granai. L’impegno dell’assessore Liris e del consigliere municipale di Fratelli d’Italia Iride Cosimati, che ha presentato emendamenti con lo scopo di ottenere la rapida esecuzione dell’intervento di qualificazione porterà al più presto la città di Avezzano a vedere valorizzato uno dei suoi luoghi simbolo”.

È intervenuto a riguardo anche il coordinatore Valerio Castellani secondo il quale “è una grande opportunità per la cittadinanza poter utilizzare il parco Torlonia per l’attività motoria all’aria aperta. È doveroso ringraziare l’assessore regionale Liris per il suo interessamento affinché il Comune di Avezzano riceva in comodato d’uso i bellissimi giardini del parco di Palazzo Torlonia. Come Gioventù Nazionale non possiamo che condividere e sostenere l’operato dell’esponente regionale di FdI nonché assessore Guido Liris da sempre vicino alle esigenze del territorio”.