Restate a casa e…bevete! La Cantina del Fucino apre all’e-commerce e alle consegne al domicilio

Avezzano. Un ponte tra passato e futuro, senza dimenticare il presente. Si potrebbe riassumere così lo spirito d’iniziativa, anche dettato dalle necessità del momento, che anima la Cantina del Fucino, storica realtà marsicana, tra le più attive sul territorio con i suoi sessanta e più anni di lavoro alle spalle. Guidata dal presidente Lorenzo Savina, è adesso ben lieta di comunicare un ulteriore passo in avanti verso il compimento di un servizio indispensabile per i suoi tanti clienti: la consegna a domicilio.

Dopo aver attivato l’e-commerce per soddisfare le richieste di coloro che ci contattano da fuori la Marsica e da fuori regione, adesso abbiamo predisposto un ulteriore tassello per la nostra attività: la consegna a domicilio – spiega Savina

Entrambi i servizi sono indispensabili per le attività moderne e, in considerazione del periodo che stiamo vivendo, perfettamente in grado di soddisfare le richieste di chiunque voglia acquistare una bottiglia di Scabino, Noemo e degli altri vini e prodotti (come l’olio) che la Cantina del Fucino produce. Il restare a casa, salvo necessità, è ormai sempre più importante ed ecco dunque che questi due servizi contribuiranno a rendere meno pesante le vostre quotidianità casalinghe.

Come ordinare? E’ molto semplice. Oltre ai contatti in calce all’articolo, si può visitare il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook. In entrambi i casi risponderemo con puntualità e precisione, pronti a soddisfare le vostre richieste.

Per info e contatti:

Telefono: 0863.59148

Pagina Facebook ufficiale: Cantina del Fucino

Sito ufficiale: www.cantinafucino.it

(#advertising)