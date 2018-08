Resta intrappolato nel sottopasso allagato, salvato da un carabiniere (video)

Avezzano. Oggi pomeriggio, durante la bomba d’acqua caduta in città, un automobilista è rimasto intrappolato all’interno della propria Opel Corsa nel sottopassaggio. I passanti hanno subito segnalato il problema alle forze dell’ordine che, dopo pochi istanti, hanno mandato una gazzella dei carabinieri. Mentre uno dei militari bloccava il traffico in entrata il collega, notando le difficoltà del giovane ad uscire dall’auto, si è immediatamente immerso fino alla cinta per raggiungere il veicolo in panne e aiutare il conducente dell’auto ad uscire.

Il ragazzo, da quello che ha riportato il carabiniere, ha detto di non aver visto il semaforo rosso e che poi, una volta che l’acqua era arrivata al motore e l’auto si era spenta, aveva avuto difficoltà ad uscire dall’abitacolo, rimanendo bloccato all’interno a causa della paura. I passanti hanno filmato la parte finale dell’intervento con il cellulare, dove il carabiniere aveva già messo in salvo il conducente e aveva provveduto a mettere in sicurezza l’auto. Il militare, che ha preferito rimanere anonimo, non è nuovo a gesti simili, ma già in passato gli era stato stato tributato un encomio. @francescoproia