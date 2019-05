Responsabilità civica lascia la maggioranza: troppe divergenze su temi chiave per Avezzano e giunta di centrodestra

Avezzano. A poche ore dall’ufficializzazione delle deleghe i consiglieri di “Responsabilità civica” annunciano il loro distacco dalla maggioranza di De Angelis. I consiglieri di responsabilità civica, Alessandro Pierleoni, Donato Aratari, Maria Antonietta Dominici e Vincenzo Ridolfi, a seguito delle ultime vicende comunali che hanno portato il sindaco De Angelis a comporre una giunta di dichiarata matrice politica di centrodestra, intendono chiarire la loro posizione.

“L’uscita del gruppo dalla maggioranza si fonda su due ordini di motivazioni”, hanno spiegato, “in primo luogo c’è la totale distanza di vedute con il sindaco De Angelis e con la sua maggioranza su temi particolarmente sensibili che hanno diviso la città e l’opinione pubblica,( mercato, il cosiddetto T-red , la prosecuzione della pista ciclabile e la scelta errata del periodo di chiusura del centro città , per i lavori di rifacimento di via Corradini).

Tale distanza anziché essere mitigata da un’azione del sindaco che fosse volta a favorire la ripresa di una condivisione reale su questi temi, è stata, invece, colpevolmente aumentata, in un’ottica di becera e arrogante contrapposizione, a tal punto da costringere il nostro gruppo a votare contro il bilancio consuntivo. In secondo luogo, come se non bastasse, la caratterizzazione politica, intempestiva e innaturale, in quanto frutto non già della volontà degli elettori ma di accordi politici regionali, a cui è legato il futuro di alcuni politici di professione, che non hanno nulla a che vedere con il programma di mandato, ha prodotto una giunta di centrodestra e ha di fatto escluso ogni dialogo con la componente civica originaria che ha fatto vincere le elezioni a De Angelis.

Da quanto appare, inoltre, la neonata giunta De Angelis non può neanche definirsi “di centrodestra” poiché in essa sono effettivamente rappresentati solamente due partiti, Forza Italia e Udc mentre tutti gli altri traggono origine dal trasformismo di singoli consiglieri, catturati nel loro continuo pellegrinaggio politico. Per tutte queste ragioni il gruppo consiliare di responsabilità civica ha deciso di collocarsi all’opposizione di questa amministrazione”.