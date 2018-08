Reso noto il band per l’assegnazione di un posto al servizio civile: ecco cosa c’è da sapere

Avezzano. Si riporta di seguito il bando per la selezione di un volontario da impiegare nel progetto di servizio civile presso la sede di Confartigianato Imprese Avezzano:

Il progetto presentato da ANCOS è denominato:

“Orientati all’assistenza: Volontari per le famiglie – Seconda Campagna Nazionale” Tutti gli interessati , giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non ancora compiuti alla data di richiesta, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, dovranno inviare le domande tramite raccomandata a/r, a mano o via pec (purchè il candidato ne sia titolare) agli uffici della sede nazionale a Roma, entro le 18.00 del giorno 28/09/2018, corredata di tutta la documentazione prevista.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso gli uffici della sede di Confartigianato Imprese Avezzano in Via S. Donatoni n.56 dove è attivo uno sportello di assistenza nella lettura del bando e nella compilazione della domanda.

Oppure si possono contattare gli uffici chiamando il numero 086326282 (Giulia) o inviando una mail ai seguenti indirizzi: info.confartigianatoavezzano@gmail.com