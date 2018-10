Residenza Lycia, il luogo perfetto dove gli ospiti si sentono in famiglia tra servizi e attività

Entrando nella bella struttura si respira subito un’aria di famiglia. La mattina gli ospiti, che hanno camere arredate secondo i loro gusti e dei propri familiari, si danno da fare tra l’orto e il giardino. Da una parte c’è chi si occupa di annaffiare le piantine, dall’altra chi raccoglie pomodori, dall’altra ancora chi va nel pollaio in cerca delle uova. A ora di pranzo sono loro stessi che apparecchiano la tavola e si preparano a consumare un pasto speciale, preparata dai cuochi della struttura, con prodotti rigorosamente a chilometro 0.

come se fossero persone di famiglia”, ha raccontato“il nostro staff, composto da nove medici specialisti, fa subito una scheda del paziente evidenziando dove bisogna andare a intervenire per fare in modo che possa migliorare e magari continuare a essere autonomo”. Le persone che hanno difficoltà a muoversi vengono aiutate quotidianamente con la fisioterapia specializzata che medici a disposizione della residenza Lycia studiano per loro. Agli ospiti autosufficienti viene messa a disposizione un pulmino che li trasferisce a Ortucchio dove si trova ildella famiglia Favoriti. Le persone invece che non riescono a deambulare ricevono il medico direttamente nella struttura di Lecce dei Marsi.

a migliorare il loro stato psicofisico”, ha evidenziato Favoriti, “per questo nella retta mensile che la famiglia paga rientrano non solo i servizi offerti e la fisioterapia ma anche le analisi di controllo mensili, le visite e le consulenze specializzate. Chi viene da noi è accolto e allo stesso tempo preso in cura con l’intento di aiutarlo afisiche e mentali”. Nei giorni di festa, per favorire la socializzazione, nella struttura su due piani con un ampio salone e le stanze per i portatori di handicap a piano terra e le altre ampie camere al piano superiore,. Ci si ritrova insieme per trascorrere un momento di gioia e di festa in un clima sereno. Il sacerdote fa visita settimanalmente, celebra la messa e si intrattiene con gli ospiti che ormai sono diventati dei veri residenti del paese.