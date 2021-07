Requiem in memoria di Valeria Mella, ultimi biglietti rimasti: i proventi per il suo sogno in Africa

Alba Fucens. Ancora pochissimi biglietti per lo spettacolo dedicato alla memoria di Valeria Mella. L’evento, in programma domani e organizzato dall’associazione Harmonia Novissima, è vicinissimo al sold out.

Nella magnifica cornice dell’anfiteatro romano di Alba Fucens, dalle 21, sarà eseguita la celeberrima messa da Reqiuem in Re Minore di Wolfgang Amadeus Mozart e lo spettacolo sarà dedicato a Valeria Mella, la giovane che ha perso la vita sul Velino insieme al fidanzato Gianmarco Degni e agli amici Tonino Durante e Gian Mauro Frabotta.

Valeria Mella per 10 anni ha collaborato con l’associazione culturale, divenendone prima socio e poi membro del consiglio direttivo. Sul palco un cast d’eccezione: 35 professori d’orchestra della Filarmonica internazionale Căjkovskji, 40 coristi del Coro Lirico Pugliese, oltre alle 4 voci soliste di Valentina Iannone, Daniela Iliuta, Fabio Andreotti, Gianvito Ribba; il tutto sotto la direzione del maestro Leonardo Quadrini, tra i maggiori direttori d’orchestra italiani, avendo tenuto quasi 3000 concerti in tutto il mondo.

I proventi dell’evento saranno devoluti ad “Africa Mission Cattedrale di Avezzano”, per perfezionare il progetto del Dispensario sanitario di Bekopaka, in Madagascar, che recentemente è stato intitolato proprio a Valeria Mella, in omaggio al suo desiderio, più volte manifestato a familiari e amici, di recarsi in Africa per dedicarsi ai bambini in difficoltà.

Per info su acquisto degli ultimi biglietti ancora disponibili, su capienza antiCovid di 432 posti, è possibile chiamare i numeri 06.0406, 392.0482900 e 329.9283147.