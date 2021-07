Requiem a Festiv’Alba, evento in memoria di Valeria Mella: tutti i proventi ad Africa Mission

Alba Fucens. Tutto pronto ad Alba Fucens per il requiem di Mozart, evento dedicato alla memoria di Valeria Mella, la giovane escursionista che ha perso la vita sul Monte Velino lo scorso 24 gennaio, a causa di una valanga, insieme al fidanzato Gianmarco Degni e agli amici Gian Mauro Frabotta e Tonino Durante.

Il concerto, in programma il 30 luglio, si colloca all’interno del vasto cartellone di Festiv’Alba, organizzato dall’associazione musicale Harmonia Novissima, la rassegna che tornerà ad accendere i riflettori su Alba Fucens, sito archeologico della piccola cittadina di Massa d’Albe.

I proventi dell’evento andranno a sostenere il progetto del Dispensario sanitario “Valeria Mella” a Bekopaka, in Madagascar, nell’ambito della missione di Africa Mission di Avezzano.

Lo aveva già annunciato nella conferenza stampa Massimo Coccia, direttore artistico dell’associazione organizzatrice del Festival.

“Nell’organizzazione degli eventi di Harmonia Novissima in questi dieci anni”, aveva sottolineato Coccia con emozione, “Valeria è stata una figura simbolo ed in questo ambito vi ha trascinato tante sue amiche, perché lei era sempre vista come una garanzia”. Ed è lì che torneremo ad ammirare la luce degli occhi di Valeria il cui spirito riposa per sempre nell’amore per le meraviglie della montagna e… Per la musica.

Un calendario eventi che quest’anno è già diventato il simbolo di rinascita e di speranza. Perché Massa d’Albe di questo ha bisogno. Tutta l’Italia ne ha bisogno, perché la musica è arte e per goderne a pieno va condivisa, va vissuta dal vivo, magari in compagnia di chi amiamo.