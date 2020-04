Replica di Alfonsi e Caruso alle illazioni di Piacente: lavoriamo per il territorio, sorpresi da parole di un segretario di partito confuso

L’Aquila. “Dispiace enormemente dover replicare, in un momento in cui sarebbe opportuno non creare polemiche ed agire con unione di intenti, a sterili insinuazioni. Si prende atto, senza troppo stupore – ben consci della vis polemica da cui è affetto il locale Partito Democratico in questo particolare momento -, della stoccata a vuoto del segretario provinciale. Per dovere di informazione, affinché sia responsabile e corretta, ci teniamo a ribadire – afferma il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Gianluca Alfonsi – che la richiesta, legittima, di rimborso agli studenti degli abbonamenti non fruiti causa Covid, è stata rivolta sia ai vertici TUA che ai nostri vertici regionali”.

“Ricordiamo a Piacente – continua il Presidente della Provincia, Angelo Caruso – che probabilmente a differenza sua, quando si tratta di cause giuste, scevri da qualsiasi condizionamento che non sia l’interesse dei nostri territori, siamo in grado di assumere una posizione di stimolo anche nei confronti dei nostri rappresentanti politici. Non ricordo abbia mai avuto il coraggio di prendere

posizioni a difesa del territorio o contro il suo partito quando la sua parte politica amministrava l’Abruzzo”.

“Può forse sembrar strano al segretario del Partito Democratico, ma noi siamo un partito democratico nei fatti e non solo nel nome, in forza di una dialettica interna positiva: dovrebbe preoccuparsi – torna a ribadire Alfonsi – piuttosto delle abnormi contraddizioni interne al suo partito prima di fare l’altrui

censore. Non siamo avvezzi a prendere in giro nessuno e in Provincia lavoriamo con gratuità e serietà nell’interesse del territorio, con risultati sotto gli occhi di tutti. La smetta di fare sterili polemiche ed impieghi il suo tempo a lavorare per il territorio – conclude – ammesso e non concesso che ne abbia la

forza e l’indipendenza. Quello stupirebbe anche noi”