Reparto fisioterapia, importante donazione di Comune Sante Marie e comitato pari opportunità

Sante Marie. Materiale sanitario in dono al reparto di Fisioterapia del presidio ospedaliero di Tagliacozzo da parte della commissione per le pari opportunità del Comune di Sante Marie. Si respirava un clima di festa nei giorni scorsi al secondo piano della struttura sanitaria marsicana dove la responsabile, Anna Cristina Meta, ha accolto il sindaco di Sante Marie Lorenzo Berardinetti, l’assessore al sociale Simonetta Lattanzi, la presidente della commissione pari opportunità Maria Rita Berardinetti e alcune componenti della squadra.

L’occasione è stata la consegna una serie di strumenti necessari per le attività quotidiane del reparto. Grazie a una raccolta di fondi avviata durante alcuni eventi organizzati dalla commissione pari opportunità, in collaborazione con il Comune di Sante Marie, è stato possibile acquistare una carrozzina chiudibile, tre coppie di stampelle, dei bastoni, dei pesi e dei cuscini necessari per l’attività di riabilitazione e altri strumenti che la dottoressa Meta e le sue collaboratrici utilizzano quotidianamente per assistere i tanti pazienti marsicani. Il personale medico sanitario ha ringraziato la delegazione di Sante Marie per aver pensato a loro e per aver dimostrato con questa donazione un grande senso di altruismo e di appartenenza al territorio.

“Siamo grati alla dottoressa Meta e a tutto il personale medico sanitario del reparto per il grande lavoro che fanno quotidianamente” ha commentato il sindaco Berardinetti “questa struttura rappresenta un’eccellenza che va sicuramente tutelata e valorizzata per il bene del nostro territorio”.

L’assessore Lattanzi e la presidente Berardinetti hanno ricordato le tante iniziative svolte e l’impegno di tutte le componenti della commissione per arrivare all’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze del reparto di Fisioterapia. “È un onore per noi poter contribuire al vostro lavoro” hanno evidenziato Lattanzi e Berardinetti “ogni appuntamento che organizziamo è sempre legato ad una finalità sociale proprio perché conosciamo le problematiche del nostro territorio e vogliamo supportare le tante realtà impegnate quotidianamente nell’assistenza alle persone con patologie, alle famiglie bisognose e a quanti sono meno fortunati. Seppur nel nostro piccolo, aver contribuito ad aiutare il reparto di Fisioterapia con questo materiale ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare sempre meglio e di più”.