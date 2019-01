Reparto al buio da mesi nell’ospedale di Avezzano. La causa sarebbe da imputare a una lampadina rotta e mai sostituita

Avezzano. “La sicurezza degli operatori sanitari e quella dei degenti ricoverati nei reparti di appartenenza dell’ospedale di Avezzano è un comune denominatore fondamentale per la prevenzione degli infortuni che possono verificarsi durante le ore notturne, in un sistema sanitario oramai claudicante e con numerosi problemi da risolvere.

Nel nostro caso, l’anomalia riscontrata in un reparto del nosocomio marsicano ha davvero dell’incredibile: una semplice lampada notturna a neon non funzionante da circa 2 mesi non è stata ancora riparata, con conseguente rischio di cadute o scivolamenti per riduzione della visibilità da parte dei degenti che si recano in bagno durante la notte. Ci chiediamo: è così difficile procedere con formale richiesta di assistenza per la sistemazione del punto luce? Che cosa aspettano i referenti infermieristici a farne segnalazione per una riparazione tempestiva atta a prevenire infortuni sia per gli operatori sanitari che per i degenti? Confidiamo in una seria presa in considerazione della problematica sopra esposta dalle autorità competenti, anche per la riparazione delle spie luminose delle uscite di emergenza. Per il momento è tutto, ma è buio pesto.”. Questa la testimonianza inviataci da Enzo Partigiani, allegando le seguenti foto.