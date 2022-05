Regolamento Riserva Monte Velino, capogruppo opposizione comunale rivendica azione di protesta

Magliano de’ Marsi. “Siamo stati decisivi nello sventare un cambiamento che avrebbe potuto compromettere un’adeguata fruizione della Riserva da parte delle comunità interessate”.

È quanto rivendica il capogruppo di minoranza del Comune di Magliano de’ Marsi, Marco Di Girolamo, nella vicenda della revisione del regolamento della riserva naturale del Monte Velino. “Il 26 aprile, con tempestività, abbiamo sollevato il problema al sindaco attraverso un’interrogazione”, dichiara Di Girolamo, “evitando che scadessero i termini, fissati per il 9 maggio, per presentare osservazioni alla proposta di revisione del regolamento”.

“È stato così convocato il consiglio comunale per contestare l’atteggiamento autoritario della Rna, riserva naturale orientata e, soprattutto, per dare la possibilità a Comuni e cittadini di essere ascoltati prima di approvare qualunque regolamento. Grazie alla nostra iniziativa, la cui efficacia è stata riconosciuta anche dal sindaco, c’è stata un’azione sinergica col Comune di Massa d’Albe e altri enti che ora ci consente di assumere un ruolo attivo e contrastare decisioni dannose per il territorio, in particolare per realtà produttive come agricoltori e allevatori”.

“Ora”, conclude Di Girolamo, “serve una soluzione che, nel rispetto della natura e dell’ambiente, permetta al territorio di esercitare un turismo responsabile, al momento l’unica fonte di progresso e sviluppo del comprensorio”.

