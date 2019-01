Regionali, Verrecchia sul tema agricoltura: aumento del carburante agricolo per le aziende del Fucino

Avezzano. Massimo Verrecchia, candidato al consiglio regionale d’Abruzzo con la lista Fratelli d’Italia, annuncia un nuovo impegno che vuole portare avanti sin dal primo anno di governo.

“Altro impegno concreto del mio programma elettorale”, spiega Verrecchia in una nota, “che voglio assumere entro un anno dalle elezioni, è prevedere l’aumento delle quote di carburante agricolo per le aziende agricole del Fucino evitando le tardive quote suppletive per l’ormai frequente ripetersi di fenomeni calamitosi che provocano consistenti danni”.

“Ogni anno infatti ci si ritrova a dover attendere una deliberazione di giunta regionale per le quote suppletive di carburante agricolo che però arriva sempre con ritardo”, precisa il candidato marsicano, “ebbene prevederne sin da subito un aumento delle quote di carburante agricolo per evitare di arrivare alle quote suppletive in modo tardivo e dare una immediata risposta agli agricoltori del Fucino. Un impegno concreto e fattibile da subito”