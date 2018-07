Regionali, Ranieri (M5S): non sarò tra i candidati, voglio ritrovare lo spirito che mi ha spinto ad aderire al Movimento

Avezzano. “Ho bisogno di ritrovare lo spirito che mi ha spinto ad aderire al Movimento”. Con queste parole il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gianluca Ranieri, ha annunciato tramite la sua pagina Facebook che non si ricandiderà alle prossime elezioni regionali. “Cari tutti, la scadenza del mio mandato si avvicina, anche se meno velocemente di come noi avremmo sperato”, ha precisato Ranieri, “presto, sceglieremo i nuovi candidati per la prossima competizione elettorale, e non troverete il mio nome tra coloro che potranno essere votati. Ho deciso, ormai già da qualche tempo, che non avrei partecipato a questa selezione.

Sono stati anni importanti questi, per quanto difficili per l’Abruzzo, anni nei quali siamo cresciuti, tra errori e difficoltà, come forza politica e come comunità. Per me, sono stati anni di servizio: ho messo in questo compito passione, dedizione e tutto il coraggio e le risorse che sono riuscito a trovare; a volte sono state sufficienti, altre volte no, e mi rammarico di non aver dato risposta a tutte le domande, di non essere stato presente a tutte le assemblee, di non aver saputo dare voce a tutte le istanze. Spero che saprete perdonarmi.

Sento l’esigenza di riordinare le idee, di guardare lontano, di capire quale contributo sia ancora in grado di dare. Ho bisogno di ritrovare lo spirito che mi ha spinto ad aderire al Movimento e soprattutto la passione che ha animato le nostre prime battaglie: il contatto, quasi quotidiano, con il dolore di chi non viene ascoltato e la consapevolezza di quanto ancora sia lunga la strada da fare per porvi rimedio, logorano. Perlomeno logorano me. Per questo, sono convinto che il ruolo di portavoce non possa diventare: “nient’altro che un lavoro”, meno che mai: “un lavoro come un altro”.

Ciò che ho imparato e l’esperienza che ho fatto, saranno al servizio di chi prenderà il mio posto e io sarò ancora a disposizione del Movimento in futuro, ma a volte è necessario tirare il fiato, se si vuole tornare a lottare”.