Regionali: Rampelli e Marsilio nella Marsica per appoggiare Quaglieri e Verrecchia. Fratelli d’Italia spinge sull’acceleratore

Lecce dei Marsi. Mario Quaglieri, ex sindaco di Trasacco, prosegue la sua campagna elettorale a Lecce dei Marsi. Domani, venerdì 18 gennaio, riceverà la visita dell’onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati. Quaglieri, esponente di Fratelli d’Italia, due volte sindaco del paese marsicano, è in corsa per la carica di consigliere regionale. Due giorni fa la presentazione del proprio programma elettorale.

Sabato, invece, anche l’altro candidato di Fdi, l’avvocato Massimo Verrecchia, presenterà la propria sede elettorale. Per l’occasione sarà coinvolto anche il candidato presidente per il centrodestra, il senatore Marco Marsilio, che da quando è stato ufficializzato il suo nome per la corsa all’Emiciclo è costantemente in giro per l’Abruzzo a incontrare i suoi sostenitori e candidati.