Regionali, Lorenzin inaugura le due sedi elettorali a Tagliacozzo e Avezzano. Presente l’ex ministro della salute

Tagliacozzo. Gran partecipazione questo fine settimana per ascoltare il candidato consigliere regionale Lorenzo Lorenzin, che ha inaugurato le due sedi elettorali a Tagliacozzo e ad Avezzano. Venerdì pomeriggio, nella sede di Tagliacozzo, hanno parlato ai presenti l’ex ministro alla salute, Beatrice Lorenzin e il sindaco della città, Vincenzo Giovagnorio. Dopo i saluti del primo cittadino che si è complimentato con il sindaco di Cappadocia per la riapertura degli impianti di Camporotondo, è intervenuta la Lorenzin.

“Ho chiesto personalmente a Lorenzo di candidarsi perché è un momento politico molto delicato ed è importante che tutti ci mettano la faccia e diano una manifestazione di responsabilità”, ha introdotto la Lorenzin, “le persone sono disorientate e in Italia percepisco una situazione molto preoccupante, siamo in recessione economica e la nuova legge di bilancio non ci aiuta.

“L’Abruzzo esprime una moltitudine di potenzialità”, precisa l’ex ministro, “la coalizione di Legnini, molto ampia e molto larga, esce fuori dallo schema dei partiti politici ed è composta da persone competenti. Avere una giusta squadra da mettere in campo, è un punto strategico iniziale per poter sviluppare questa bellissima Regione”.

L’ex ministro è intervenuta anche sulla politica nazionale: “non sono contraria al reddito di cittadinanza, ma a come è stato progettato: invece di passare per i comuni e per i servizi sociali che conoscono la situazione vicina del territorio e delle famiglie, conoscono chi è in povertà assoluta, si è deciso di lasciare questi enti al di fuori di questa realtà. La situazione lavorativa dei giovani non è delle migliori: per ampliare la propria esperienza, molti sono disposti a lavorare gratis”. In conclusione, rivolta al fratello, “Lorenzo candidati perché la Marsica ha bisogno di essere rappresentata e ha bisogno di persone cha sappiano come sfruttare le potenzialità di sviluppo per poter reagire al periodo di crisi economica e rilanciare il turismo”.

Ad Avezzano, nel pomeriggio di domenica, l’incontro si è svolto in una forma di conversazione con i presenti riguardo i problemi economici territoriali “È necessario lavorare duramente in ambito regionale per poter disporre dei finanziamenti europei”, ha affermato Lorenzin, candidato nella lista +Abruzzo, “tramite un lavoro di ricerca e progettazione, si potrà sollevare e potenziare il nostro territorio marsicano, specie nel settore dell’agricoltura, un settore produttivo che insieme al turismo, rappresenta l’economia della nostra zona”.

“Il nostro lavoro in Regione sarà proprio quello di sfruttare al massimo le opportunità”, ha concluso, “che consentano all’Abruzzo di crescere dal punto di vista turistico, economico, ambientale e nel particolare, i miei sforzi si dedicheranno al alla Marsica, che non ha nulla da invidiare ad altre zone dal punto di vista territoriale e culturale”.