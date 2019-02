Regionali, Iampieri (Fi) rompe il silenzio: l’attribuzione dei seggi non c’è stata, aspetto fiducioso la proclamazione

Avezzano. “Non c’è stata alcuna attribuzione ufficiale di seggi, tanto meno a cura del Ministero degli Interni e della Regione; è bene ricordare che tale competenza è affidata esclusivamente alla Commissione elettorale regionale, che per la proclamazione degli eletti si baserà solo sui dati reali, che sono quelli che gli vengono trasmessi ufficialmente dai tribunali circoscrizionali”. Emilio Iampieri, consigliere regionale uscente in quota Forza Italia, rompe il silenzio e interviene per un commento post elettorale sulla sua posizione che è ancora tutta da definire.

“Alla luce di ciò, al momento, non c’è nessun eletto e nessun escluso. Sarà la commissione menzionata a decretare i risultati ufficiali”, ha continuato Iampieri, “per quanto mi riguarda, sto operando un certosino riconteggio dei voti, sezione per sezione di tutte le liste, tanto in provincia dell’Aquila, tanto in quella di Chieti, finalizzato a verificare se i dati trasmessi dai vari Comuni siano quelli espressi o se ci siano stati errori, cosa peraltro accaduta spesso in passato. Mi limito a esprimere estrema fiducia.