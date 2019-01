Regionali, Iacobucci: migliorare i servizi pubblici per le aree interne, ecco le mie proposte di mobilità

Avezzano. Integrazione e miglioramento dei servizi pubblici per le zone interne. Così Gaetano Iacobucci, candidato nella lista “Progressisti per Legnini” per le prossime elezioni regionali del 10 febbraio, sottolinea i punti e le proposte del suo progetto politico.

“Al fine di favorire la mobilità dei cittadini in Abruzzo verso le regioni limitrofe”, spiega Iacobucci in una nota, “bisogna costruire una rete di mezzi efficace ed efficiente che risponda a reali bisogni dei cittadini e poi semplificare le procedure di accesso ai mezzi stessi. In Abruzzo il servizio di trasporto pubblico viene garantito dal Trenitalia per il ferro e da TUA l’azienda pubblica regionale per la gomma. I servizi camminano ognuno per conto proprio, spesso in sovrapposizione , e spesso rispondono solo a logiche aziendali”.

“Per migliorare il servizio e renderlo veramente rispondente ai bisogni dei cittadini”, precisa il candidato, “necessita fare un salto di qualità, alcune azioni che semplificano la vita dei fruitori del trasporto pubblico. Le principali azioni che la regione in quanto soggetto regolatore deve mettere in essere sono l’integrazione dei servizi (gomma-treno), l’integrazione tariffaria con un biglietto unico, che dia la possibilità di viaggiare su entrambi i mezzi e il piano degli orari e delle coincidenze, al fine di evitare sovrapposizioni e con lo scopo di aumentare le occasioni di trasporto”.

“Un discorso a parte meritano le zone interne”, sottolinea Iacobucci, “dove il ruolo dei servizi diventa fondamentale per combattere lo spopolamento e garantirne la sopravvivenza .Colmare le distanze dai centri maggiori dove vengono erogati i servizi, come scuole e sanità, assume un costo a carico delle famiglie in termini economici e di tempo spesso non sopportabili”.

“Al fine di mettere queste famiglie nelle stesse condizioni di chi vive nei centri maggiori e avere la stessa qualità dei servizi”, continua il candidato, “la Regione deve garantire prima di tutto un trasporto pubblico efficiente e poi per i paesi di montagna l’abbonamento gratuito agli studenti e ai lavoratori. In questo contesto diventa importante il collegamento delle zone interne con Roma, luogo naturale di lavoro per molti cittadini abruzzesi, mantenendo e rafforzando il trasporto pubblico, in modo da rendere possibile l’integrazione pure su Roma dei vettori e dei titoli di viaggio”.

“Importante rimane l’accesso a Roma e il mantenimento del terminal di Tiburtina per il sistema su gomma”, conclude Iacobucci, “e bene ha fatto la Regione ad insistere con il Comune di Roma su questa scelta vista l’importanza che il terminal riveste anche per l’interscambio con i treni sulla stazione di Roma Tiburtina”.