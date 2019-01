Regionali, Di Natale non si candida: ho ancora tanti progetti per Aielli, ci vediamo tra cinque anni

Aielli. “Alla fine ho deciso. Dopo un attento periodo di riflessione, ho scelto: non sarò candidato alle prossime elezioni regionali”. Inizia così la riflessione del primo cittadino di Aielli, Enzo Di Natale, di non candidarsi alle elezioni regionali del 10 febbraio prossimo. “Il motivo è il più semplice e il più banale, ho un compito da portare a termine, il compito che mi hanno affidato i miei concittadini nelle scorse elezioni comunali”, ha continuato Di Natale, “rivoluzionare il paese, trasformarlo in un gioiellino e per farlo ho bisogno ancora di un po’ di anni.

Per questo annuncio la mia disponibilità per essere ancora il candidato sindaco alle elezioni amministrative aiellesi del 2020. Ringrazio tutti coloro che, riconoscendo il buon lavoro fatto in questi anni, mi hanno cercato per formare una squadra per le prossime elezioni regionali.

Parlare del futuro dell’Abruzzo con partiti, liste civiche e candidati presidenti è stato per me un onore. Ma non è il momento. Non ci sono le condizioni che speravo ci fossero. Oggi, il mio posto, è qui. Ho ancora tanti progetti ambiziosi da realizzare e tante idee da sviluppare. Voglio che Aielli continui a diventare un punto di riferimento, un modello da seguire, un laboratorio politico. Quando avrò finito, se ci saranno le condizioni, potrò fare questo passo. Ci vediamo tra cinque anni.”