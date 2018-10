Regionali: Civiche per l’Abruzzo, domani una manifestazione ad Avezzano con la partecipazione di Fabrizio Di Stefano

Avezzano. Prosegue a ritmo serrato il lavoro organizzativo sul territorio delle Civiche per l’Abruzzo. Dopo la riunione dello scorso 7 settembre all’Aurum di Pescara, le Civiche per l’Abruzzo hanno indetto una nuova manifestazione per domani ad Avezzano, alle ore 11.00, presso il Castello Orsini con la partecipazione di Fabrizio Di Stefano, degli esponenti e dei candidati delle liste civiche che saranno presenti alle imminenti Regionali d’Abruzzo.

La manifestazione- dal titolo “All’opera per l’Abruzzo – le Persone, le Idee” – si inserisce nel percorso denominato “Le 305 tappe – il Progetto, la Condivisione” attraverso il quale si sta presentando all’opinione pubblica, alle categorie, agli amministratori locali, il programma di governo e le persone che le Civiche per l’Abruzzo intendono proporre agli elettori abruzzesi in vista del voto del 10 febbraio.