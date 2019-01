Regionali, Cipolloni e Cosimati fanno un passo indietro: mai con l’Udc. Sosterremo Marsilio in un altro modo

Avezzano. Continua a tenere banco la polemica che in questi giorni sta interessando il mondo della politica tutta incentrata sul caso Udc. Dopo la presentazione delle liste, infatti, gli esponenti del centrodestra si sarebbero ritrovati tra i candidati Marianna Scoccia, sindaco di Prezza e moglie dell’ex assessore Andrea Gerosolimo, e Mario Olivieri, consigliere regionale. Tutto ciò sarebbe avvenuto a loro insaputa creando problemi nell’intera coalizione. Nella stessa lista Udc della Provincia dell’Aquila si trovano anche il presidente del consiglio comunale Iride Cosimati e il vice sindaco Lino Cipolloni. I due amministratori nel prendere atto che gli uffici competenti hanno ritenuto non accoglibile la richiesta di cancellazione dei loro nominativi dalla lista dei candidati per le prossime elezioni regionali, ribadiscono a chiare note di non avere intenzione di prendere parte alla competizione elettorale con l’UdC.

“Tale decisione – precisano Cosimati e Cipolloni – è stata assunta alla luce di un metodo, quello usato da chi ha modificato all’ultimo momento utile, di propria iniziativa e senza alcuna condivisione, alcuni nomi della lista dell’UdC, che non può essere tollerato, in quanto tradisce la fiducia necessaria a portare avanti un comune percorso politico. Nulla di personale nei confronti di chi ha manifestato la disponibilità a candidarsi – sottolineano la presidente e il vice sindaco – ma la gravità di quanto accaduto ha fatto venir meno i presupposti minimi per partecipare alle elezioni regionali in una lista nata nel peggiore dei modi. Nei prossimi giorni e in forma pubblica renderemo note le modalità del nostro impegno a sostegno del centrodestra e del candidato presidente Marco Marsilio”.