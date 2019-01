Regionali, arriva l’ufficialità: la marsicana Rosa Pestilli candidata nella lista Azione Politica di Gianluca Zelli

Avezzano. Arriva l’ufficialità della candidatura di Rosa Pestilli in forza alla lista “Azione Politica” di Gianluca Zelli, con il sostegno del movimento civico “Sud Protagonista”. Una decisione che ha preso forma dopo intense consultazioni con gli esponenti della compagine di Zelli e che ha trovato la quadra su una delle candidature di punta nella Marsica e nella provincia dell’Aquila.

“Sono orgogliosa ed entusiasta di scendere in campo per il nostro territorio”, dichiara la Pestilli, “e lo sono ancor di più perché lo faccio entrando in un grande progetto politico strutturato e che ha degli obiettivi ben definiti. Questa è una prima volta per me che, da tempo, osservo la politica e che spesso ho sentito forte lo stimolo di portar la mia esperienza a servizio della comunità, avendo frequentemente a che fare con il mondo del lavoro, sia dal punto di vista delle imprese che del personale o di chi ogni giorno tenta di trovare occupazione”.

“Una visione a tutto tondo”, conclude la marsicana, “che rappresenterà una corsia preferenziale per costruire su misura proposte e iniziative concretamente utili ai cittadini. Desidero ringraziare Zelli per l’invito ad essere parte integrante di questo progetto che sono certa otterrà il successo che merita in Abruzzo e in particolare nella provincia dell’Aquila”.

Un risultato raggiunto anche grazie al sostegno di “Sud Protagonista”, movimento civico che fa capo al segretario federale, Salvatore Ronghi e al vice, Alessandro Cogliati.