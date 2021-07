Referendum sulla Giustizia: domani gazebo della Lega in Piazza Risorgimento ad Avezzano

Avezzano. Continua a ritmi serrati la campagna di raccolta firme per il Referendum sulla Giustizia portata avanti dalla Lega, che ha visto il passaggio di Matteo Salvini nelle piazze d’Abruzzo lo scorso lunedì.

“Questo fine settimana insieme al Commissario Provinciale Tiziano Genovesi saremo presenti ad Avezzano, domani dalle 17 alle 20 in Piazza Risorgimento, con il Commissario cittadino Giancarlo Cipollone e il consigliere comunale Alfredo Mascigrande, e a Celano, Domenica 11 dalle 11 alle 13 in Piazza IV Novembre, con il Commissario cittadino Andrea Rosa e la consigliera comunale Eliana Morgante”, fa sapere in una nota la Coordinatrice Marsicana della Lega Pamela Di Iorio.

“Sono 6 quesiti referendari che faranno la rivoluzione positiva della giustizia. Per tanti anni la politica ha promesso riforme della giustizia e poi non è cambiato nulla. Quella della Lega è un’iniziativa che non guarda al colore, ma alla tutela e il diritto di ogni singolo cittadino, e lo fa partendo dalle piazze, tra la gente, modus operandi che ci ha da sempre caratterizzato e contraddistinto” continua la Di Iorio. “L’enorme risposta e la vicinanza da parte della gente in tutti i territori è significativa di quanto questa battaglia sia fondamentale e della grande aspettativa e fiducia riposte in tutti coloro che stanno lottando perché il nostro Paese abbia finalmente una Giustizia con la G maiuscola.”