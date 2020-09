Referendum costituzionale su taglio parlamentari, il fronte del No in piazza il 17 settembre ad Avezzano

Avezzano. “Ci rendiamo conto che le elezioni amministrative, con 485 candidati consiglieri comunali, egemonizzino l’attenzione. Ma il 20 e 21 settembre si vota anche per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari”. Esordisce così il comitato territoriale per il NO al taglio del parlamento. “Per una informazione completa ai lettori”, prosegue ,” sarebbe cosa utile riservare uno spazio adeguato alle iniziative riguardanti il quesito referendario e le regole da osservare in cabina elettorale in tempo di covid19″.

“In questo quadro”, rende noto il comitato territoriale per il NO al taglio del parlamento,” può essere utile segnalare che giovedì 17 settembre, alle 18, a piazza Risorgimento in Avezzano si svolgerà una manifestazione pubblica a sostegno del NO al referendum, alla quale interverrà il prof. Carlo Di Marco, ordinario di diritto costituzionale all’università di Teramo”.

“I lavori saranno coordinati da Tonino D’Amore, referente del comitato. Invitiamo i cittadini”, conclude il comitato territoriale per il NO al taglio del parlamento,”a partecipare per una scelta consapevole, con l’obiettivo di respingere il furore anticasta, antiparlamento e sostanzialmente antidemocratico di coloro che in definitiva vogliono un uomo solo al comando. Grazie, anche NO! Abbiamo già dato”.