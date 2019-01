Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100, la CNa a servizio dei cittadini per info e consulenze

Avezzano. Si attende nei prossimi giorni l’emanazione del decreto legge su “reddito di cittadinanza” e “pensioni quota 100”.

La CNA di Avezzano attraverso il proprio Patronato Epasa-Itaco è pronta a fornire ai cittadini tutti i chiarimenti necessari per consentire agli aventi diritto di accedere a tali benefici.

In linea di massima già oggi la bozza del decreto che è stata pubblicata, fornisce alcune utili indicazioni che il Patronato ha studiato ed è in grado di informare i potenziali beneficiari se hanno i requisiti per potervi accedere. I dipendenti della CNA di Avezzano, quindi, adeguatamente formati, sono a disposizione di tutti i cittadini che volessero verificare se sono in possesso dei requisiti necessari ed eventualmente istruire le pratiche relative.

Considerato che si prevedono tempi molto ristretti per l’istruttoria delle pratiche relative a questi provvedimenti, si consiglia agli interessati di rivolgersi al Patronato il prima possibile onde evitare inutili perdite di tempo.

I funzionari del Patronato sono a disposizione negli orari d’ufficio presso la nuova sede della CNA di Avezzano in via Bruno Buozzi 31 e nei pressi della sede INPS, vicino al liceo scientifico. Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0863/414499 – 366/7151654 o mandare una e-mail all’indirizzo info@cna-avezzano.it