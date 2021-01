Reddito di cittadinanza, Confesercenti Avezzano: ecco quando e come presentare l’Isee aggiornato

Avezzano. Come ogni anno, durante il mese di gennaio, occorre obbligatoriamente compilare ed inviare di nuovo l’Isee rinnovato ed aggiornato, altrimenti la mancata presentazione comporterà la perdita dei benefici economici. Questo è obbligatorio per tutti i percettori di prestazioni di sostegno al reddito e trattamenti economici sotto forma di bonus Inps. L’Isee infatti ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Quindi entro il 31 di gennaio occorrerà avere un nuovo certificato di reddito, che durerà appunto un altro anno.

In particolare, tutti coloro che già beneficiano del Reddito di Cittadinanza, sono obbligati a rinnovare subito il modello Isee 2021, pena la sospensione del beneficio. Lo sportello Can della sede Confesercenti di Avezzano è a disposizione per il rinnovo del modello Isee, presentando la nuova dichiarazione sostitutiva unica, la Dsu, ma non sarà necessario affollare l’ufficio nei primi giorni dell’anno perché si avrà tempo fino al 31 e la mensilità di gennaio non verrà intaccata dall’imminente scadenza Isee.

La mensilità del reddito di cittadinanza di gennaio, infatti, in qualsiasi caso non verrà persa. Se si hanno i pagamenti in corso, questa continuerà ad arrivare regolarmente, diversamente invece si potrebbe verificare per quanto riguarda la ricarica di febbraio 2021, per la quale l’Inps dovrà tenere in considerazione obbligatoriamente il nuovo Isee.

A partire da giovedì 7 gennaio e fino al 31 sarà possibile quindi aggiornare la propria situazione nelle modalità più comode, fissando un appuntamento, telefonando al numero 0863-22764. Per il modello Isee 2021 sono necessari i saldi e le giacenze medie al 31 dicembre 2019.

Rivolgendosi al Caf Confesercenti è possibile rinnovare il Modello, anche se nel 2020 l’ISEE è stata richiesta con un altro Caf. Per i percettori del reddito di cittadinanza si ricorda che trascorsi 18 mesi di beneficio è obbligatoria una sospensione di una mensilità durante la quale si può ripresentare la domanda per il rinnovo. Inoltre nel 2021, sono previste delle novità importanti, quali: l’obbligatorietà di essere in possesso dell’identità digitale Spidocchiantesi e le modalità di decurtazione degli importi non spesi dalla carta entro la ricarica successiva. Per queste ed altre informazioni sul reddito di cittadinanza e sugli altri bonus, è possibile contattare il nostro Patronato Epasa-Itaco, sempre al n. 0863-22764.

L’Ufficio di Avezzano della Confesercenti, in Via Monte Velino, 133/137, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, è aperto solo la mattina, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.