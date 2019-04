Reddito di cittadinanza: in Abruzzo presentate 19.110 domande. Record di richieste ad Avezzano

Avezzano. Reddito di cittadinanza: record di richieste ad Avezzano.

Gli avezzanesi in pole position nella provincia dell’Aquila per le domande presentate per accedere al reddito di cittadinanza. L’Inps regionale ha comunicato che i moduli consegnati per il reddito di cittadinanza fino al 5 aprile sono state in tutta Italia 806.878. Di queste ben 19.110 per la regione Abruzzo.

Nella provincia dell’Aquila sono state presentate oltre 4.600 domande.

Nella classifica dei dati presentati dall’Inps si evince che la provincia dell’Aquila, per numero di richieste di accesso al reddito di cittadinanza, è terza con 4.661 domande dopo Chieti (5.251) e Pescara (5.083)

Avezzano è la città della provincia con un maggior numero di domande presentate.

Secondo i dati forniti dall’Inps regionale nella provincia dell’Aquila la città con un maggior numero di domande per il reddito di cittadinanza è Avezzano con 2.565, seguita dall’Aquila con 1.244 e Sulmona con 852.