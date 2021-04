ReD Academy: una scuola di cucina abruzzese che apre le porte dei giovani al mondo del lavoro

Chef, pasticceri, e barman. Ma anche pizzaioli, cake designer e gelatieri. Dalla scuola di cucina abruzzese “ReD Academy” i giovani apprendono sia le principali nozioni che i segreti pratici del lavoro di alcune delle figure professionali protagoniste del mondo culinario. Come? Attraverso corsi amatoriali e master di alta formazione, che vedono la partecipazione di imprenditori ed esperti in campo alimentare.

La passione per i piaceri della tavola e per le tradizioni gastronomiche sono alla base della filosofia di questa realtà abruzzese che offre la possibilità a tutti di confrontarsi con le numerose sfaccettature della cucina. I corsi sono rivolti a te che parti da zero o a te che vuoi affinare le tue conoscenze, diventare un vero professionista o specializzarti in un determinato settore.

Un ambiente stimolante con laboratori e macchinari innovativi che ti proiettano già all’interno delle cucine dei più rinomati ristoranti. E ancora: idee, prodotti d’eccellenza e tanta, tanta pratica.

Siamo andati all’interno della scuola per mostrarvi come funziona e abbiamo realizzato interviste in esclusiva ad alcuni membri del team della Red nonché a un corsista che ci ha raccontato la sua esperienza personale.

VIDEO. Corso per aspiranti pizzaioli:

VIDEO. Corso professionale di alta formazione per chef: