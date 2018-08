Recuperato il camion dei rifiuti finito contro le case a Ortona dei Marsi, ecco il video

Ortona dei Marsi. Dopo l’incidente di questa mattina, in cui un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti si è sfrenato e schiantato addosso a un’abitazione dopo essersi ribaltato in una piccola scarpata, ecco spuntare il video del recupero fatto dai vigili del fuoco di Avezzano, che hanno provveduto a rimuovere il mezzo e a sistemare la sede stradale.

Ricordiamo che il mezzo per la raccolta dell’immondizia, di proprietà del Comune, giunto nella centrale via Roma, è stato bloccato dall’operatore che doveva procedere allo svuotamento di alcuni cassonetti, ma per motivi ancora in corso di accertamento, si è sfrenato. Il camion ha travolto diverse automobili in sosta e ha terminato la sua corsa schiantandosi su una casa. Il violento impatto ha provocato un forte rumore, richiamando l’attenzione dei cittadini che si sono recati sul posto. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

