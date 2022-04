Recuperato l’escursionista bloccato sul Gran Sasso, aveva tentato di riscendere alle 2 di notte [VIDEO]

L’Aquila. È stato recuperato ed è stato riportato a valle in sicurezza, l’escursionista rimasto bloccato sul Gran Sasso. Si tratta di un 27enne di Torre dei Passeri, in provincia di Pescara. In azione, gli uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza e quelli del soccorso alpino e speleologico delle stazioni dell’Aquila.

Il giovane ha raccontato che ieri era salito sul Gran Sasso e poi aveva deciso di pernottare al rifugio Bafile. Alle due di notte, secondo quanto raccontato ai soccorritori, ha deciso poi di riscendere. In quota c’era vento forte e non se l’è sentita di rimanere. All’alba però si è ritrovato bloccato in una bufera di neve e ha deciso così di chiamare i soccorritori.

Per fortuna le squadre di soccorso sono riuscite a raggiungerlo e a riportarlo a valle in sicurezza. Un grande spavento per il giovane che ancora una volta, però, riporta all’attualità il tema della sicurezza in montagna.